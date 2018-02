Pleintje Oostkouterwijk wordt heringericht WERKEN GEVEN AFTRAP VOOR JUBILIEUMJAAR DE ZONNIGE WOONST KATRIJN DE BLESER

02 februari 2018

02u34 0 Hamme Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst maakt werk van de herinrichting van het pleintje in de Oostkouterwijk, één van de grootste sociale wijken in Hamme met voornamelijk huurwoningen. De herinrichting van het pleintje geeft meteen de aftrap van het jubileumjaar, De Zonnige Woonst viert immers zijn negentigste verjaardag.

De werken voor de heraanleg van het pleintje in de Oostkouterstraat zijn intussen van start gegaan. Het pleintje paalt aan de gerenoveerde duplexwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij. "In samenwerking met de gemeente Hamme werd de bestaande toestand van het pleintje geëvalueerd. Met het oog op een meer kwalitatieve invulling werd een nieuw plan opgesteld", klinkt het bij De Zonnige Woonst. "Het nieuwe pleintje zal beter aansluiten bij de omgeving: het wordt groter en de hele site wordt verkeersveiliger. Er komen vijftien parkeerplaatsen, meer zitplaatsen en vooral meer groen", zegt directeur Guy Van Gucht.





Feestjaar

Met de herinrichting van het pleintje in één van de grootste sociale wijken van Hamme wordt meteen de aftrap gegeven van een feestjaar. De Zonnige Woonst werd opgericht in 1928 en bestaat dit jaar dus negentig jaar. "Het pleintje vormt een symbolische plek om die verjaardag te vieren. We zetten al enkele jaren intensief in op de vernieuwing van de huurwoningen in deze wijk. Met verschillende renovatie- en vervangingsbouwprojecten en ook de heraanleg van dit stukje openbaar domein krijgt de wijk extra uitstraling."





Het ontwerp van het pleintje is van de Hamse architect Jeroen Smekens van S3architecten, Theo de Vlieger Wegenbouw bvba voert de werken uit die zo'n 66.592 euro zullen kosten. Als de werken afgerond zijn, krijgt het een kunstwerk van kunstenaar Luc De Man om het pleintje helemaal af te werken.





Woningen renoveren

Ook de Oostkouterwijk wordt in de toekomst verder onder handen genomen. Op de planning staan verschillende gebouwen die gerenoveerd zullen worden. "Voor de site in de Dennenstraat zijn de sloopwerken en de bouwaanvraag voor een nieuwbouwproject in volle voorbereiding." Aanvankelijk zou dat gebouw gerenoveerd worden maar wegens enkele onverwachte problemen volgt nu toch de volledige sloop ervan. "Verder staat ook een volledige vernieuwing van de site in de Lindestraat op het programma, een totaalrenovatie van een grote groep woningen in de Oostkouter- en Populierenstraat en een nieuwe invulling op de hoek Veld-, Populierenstraat en Prieel. In het kader daarvan werden al heel wat huurders begeleid in de verhuis naar een andere woning van De Zonnige Woonst."





Meer informatie over de verschillende projecten is te verkrijgen bij De Zonnige Woonst, via 052/470.471 of www.dezonnigewoonst.be.