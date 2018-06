Plastic Attack in Hamme groot succes 04 juni 2018

In Hamme werd zaterdagnamiddag ook deelgenomen aan de 'Plastic Attack' die over heel Vlaanderen plaatsvond. Er werd onder meer een actie gehouden in de Lidl. Daar konden alle klanten hun plastic afval achterlaten. "De actie is voor ons heel belangrijk", zegt Mario Hebbelinck. "We hebben te veel plastic verpakkingen en we hopen dat de regering hier ooit iets aan zal doen, en daarom voeren we deze actie", klinkt het. Heel wat mensen trekken zich het gebruik van plastic intussen ook aan, de actie was dan ook een groot succes en heel wat mensen lieten het plastic achter in de winkels. (KBD)