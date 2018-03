Pieter Bieseman nieuw gemeenteraadslid voor CD&V 28 maart 2018

Pieter Bieseman volgt Etienne Drieghe op als gemeenteraadslid voor CD&V. Drieghe overleed eerder deze maand aan de gevolgen van kanker. Zijn plekje in de gemeenteraad moet nu opnieuw opgevuld worden door een partijgenoot. De 32-jarige Pieter Bieseman zal tijdens de gemeenteraad van vanavond de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Bieseman kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 voor het eerst op voor CD&V. Met 301 stemmen achter zijn naam werd hij elfde opvolger voor CD&V Hamme-Moerzeke. Enkele andere CD&V'ers hadden voorrang, maar lieten hun plaats gaan voor hun zitje in de OCMW-raad. Bieseman werd in 2013 voorzitter van jong-CD&V in de gemeente. Hij engageerde zich in 2016 om de functie nog eens voor drie jaar voor zijn rekening te nemen. (KDBB)