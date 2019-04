Peuters en Senioren samen in een gloednieuw complex Koen Baten

05 april 2019

13u12 0 Hamme Het gemeentebestuur en het OCMW van Hamme werken samen aan een gloednieuw complex in de Hospitaalstraat. Ze willen er een gloednieuwe zorgsite openen, met een kinderopvang voor 56 kinderen en een complex van 40 assistentiewoningen voor senioren. De bedoeling is dat de site klaar is tegen 2021. “De crèche was toe aan een grondige en grotere huisvesting", zegt schepen van kinderopvang en seniorenbeleid Ann Verschelden.

Het gloednieuwe project wordt geplaatst onder de naam de ‘Bloemkorfsite’. Op het terrein vroeger was er een bloemenwinkel die de Bloemkorf heette, maar die werd intussen bijna volledig afgebroken. Op het terrein komt een L-vorm en sluit aan op het huidige Fabiolaziekenhuis. Op het gelijkvloers komt het kinderdagverblijf De Zonnebloem. Dat zien zijn plaatsen stijgen van 33 kinderen naar 56, wat een aanzienlijke groei is. Het gebouw zal zo ingericht worden dat er vier leefgroepen zijn voor telkens 14 kinderen. Elke groep beschikt over een afgesloten buitenspeeltuin. Op het gelijkvloers is ook een sfeervolle brasserie met terras en tuin.

Op de eerste en op de tweede verdieping wordt dan voorzien in assistentiewoningen voor senioren. Er zijn 30 flats voorzien met 1 slaapkamer en 10 flats met twee slaapkamers. Elk appartement krijgt een eigen terras. “De assistentiewoningen worden niet verkocht, maar zullen verhuurd worden aan marktconforme prijzen die betaalbaar zijn voor de gemiddelde senior van Hamme”, aldus de schepen. Elk appartement zal ook een noodoproep systeem bezitten.

“Met behulp van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap kunnen we dit project organiseren. We hebben een hele grote wachtlijst in Hamme dus dit project is zeker welgekomen", zegt Verschelden. De seniorenflats zijn 65 tot 72 vierkante meter groot.

Het hele complex ligt vlak nabij het ziekenhuis, wat ook heel wat voordelen en een duidelijke meerwaarde biedt voor de zorgverlening bij de flatbewoners. “Wij hopen dat we constructief kunnen samenwerken met het ziekenhuis, OCMW en de thuisdiensten zodat we zorgverlening kunnen concretiseren. Een woonassistent moet zorgen voor een permanente beschikbaarheid en contactpersoon tussen de bewoners", klinkt het.

Het hele project zou ongeveer 450 werkdagen in beslag moeten nemen. Binnen twee jaar zou deze site dus open moeten gaan en zorgen voor een nieuwe parel in de gezondheids- en ouderenzorg in Hamme.