Peggy Geerinckx verkozen tot nieuwe voorzitter van Groen Hamme Koen Baten

08 maart 2019

12u32 0 Hamme De lokale afdeling van Groen Hamme heeft tijdens hun laatste vergadering nieuwe verkiezingen gehouden voor een voorzitter. Peggy Geerinckx, psychologe uit Hamme, zal de komende jaren de leiding op zich nemen. Ze neemt hierbij de fakkel over van Mario Hebbelinck. De vrouw zet al jaren mee haar schouders onder de partij.

“Ik kan me goed vinden in de standpunten die de partij voorop zet", aldus Peggy. “Een leefbare omgeving en het welzijn van de mensen liggen mij nauw aan het hart. Als psycholoog ben ik hier ook elke dag mee bezig en deze thema’s staan ook hoog op de agenda bij Groen", licht ze toe.

De uitdaging voor de komende zes jaar bestaat er volgens Peggy in om Groen nog sterker op de kaart te zetten in Hamme. “We willen stevig en onderbouwd oppositiewerk leveren. We blijven luisteren naar wat er leeft bij de Hammenaren, en zullen dat aankaarten in onze tussenkomsten op de gemeenteraad, en onze acties. Daarbij vragen we natuurlijk telkens ook aandacht voor actuele Groene thema’s.”