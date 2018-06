Parkeerverbod voor reinigen straatkolken 18 juni 2018

Deze week maken de gemeentediensten werk van het reinigen van straatkolken. Er geldt dan een parkeerverbod in de hele straat. Woensdag mag er niet geparkeerd worden in Achterthof, Nieuwstraat, Marktplein, Dijkstraat, Kleine Mandemakerstraat, Hof ter Bossen, Weststraat en Sportpleinstraat. Donderdag niet in de Verbindingsstraat, Kaaldries, Kruisbeeldstraat tot Nerenweg, Zouaaf parking kerk, Zouavenstraat, Nijverheidstraat, Vuurkruisenlaan (gedeeltelijk), St.-Jansstraat en Spoorwegstraat. (KDBB)