Parkeerverbod voor reinigen na carnaval 14 februari 2018

In Moerzeke en in Kastel worden straatkolken gereinigd. Er wordt vooral aandacht besteed aan de straten waar de carnavalsstoeten gepasseerd zijn. Om de reinigingswerken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om te vermijden dat er straatkolken worden overgeslagen, wordt een parkeerverbod ingesteld in die straten. Op donderdag 15 februari mag er niet geparkeerd worden in Aubroekstraat, De Pannestraat, Vrijboomstraat, Scheldestraat, Begijnhofstraat, Bosstraat, Baasrodeveerstraat, De Braakstraat, Abdijstraat, Stuyfbergen, Pastoor De Bruynestraat, Tramstraat, Tuinbouwlaan en het Dorp in Moerzeke. (KDBB)