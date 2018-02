Oversteek voor voetgangers op N41 GEMEENTE HOUDT REKENING MET ZWAKKE WEGGEBRUIKERS TIJDENS WERKEN KATRIJN DE BLESER

22 februari 2018

Hamme Fietsers en voetgangers krijgen een veilige oversteek langs de Landbouwstraat tijdens de werken voor de aanleg van de fietssnelweg langs de N41. Een opluchting voor heel wat bewoners 'aan de overkant' van de N41 die dagelijks naar school, de supermarkt of het centrum van Hamme moeten. "We vreesden even dat we helemaal afgesloten zouden zitten."

De werken voor de aanleg van de fietssnelweg langs de N41 gingen zonder al te veel problemen van start op 12 februari. Op de Vlassenbroekbrug in Dendermonde in de richting van Hamme zijn de werken volop aan de gang, maar het autoverkeer kan gewoon door. Voor fietsers werd een veilige omleiding ingelegd zonder dat ze ver moeten omrijden. Bij de eerste fase van de werken worden dan ook niet meteen problemen verwacht.





Omrijden

Op 5 maart gaat het tweede deel van de eerste fase van start. Dan worden de kruispunten met de Biezestraat, de Veldstraat en de Neerstraat afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en auto's. Doorgaand verkeer kan steeds over de N41, zij het soms beurtelings. Verkeer dat uit de Biezestraat, de Veldstraat en de Neerstraat komt, moet omrijden. "Dat wil zeggen dat we nu écht helemaal afgesloten worden van het centrum", klonk het bij enkele fietsers die de N41 kruisen via de Veldstraat. "We gaan regelmatig naar de supermarkt met de fiets omdat we geen auto hebben. Nu moeten we enkel de N41 over, slechts een paar honderd meter ver. Als we niet meer over de N41 kunnen, betekent het dat we kilometers moeten omrijden met de fiets. Bovendien maken dagelijks heel wat schoolgaande kinderen gebruik van deze verkeersas."





Na lang aandringen, kon het gemeentebestuur van Hamme met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu toch een oplossing uitwerken. "Automobilisten die van de ene naar de andere kant van de N41 gaan, moeten wel enkele kilometer omrijden, dat is nooit fijn, maar niet onoverkomelijk", zegt schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V). "Voor de kruispunten met de Biezestraat en de Neerstraat is het mogelijk om langs de andere kruispunten te gaan. Maar voor de Veldstraat ligt het probleem anders omdat er twee lagere scholen en een supermarkt in de buurt is. Na lang aandringen bij AWV zal er vanaf 5 maart in een oversteekplaats voorzien worden ter hoogte van de Landbouwstraat. Die kan enkel gebruikt worden door voetgangers, al dan niet met een fiets aan de hand. De oversteekplaats wordt geregeld door werflichten."





De kruispunten zullen zo'n twee maanden afgesloten zijn voor verkeer van de ene naar de andere kant van de N41. Het totale project voor de aanleg van een fietsautostrade langs de N41 vanuit Elversele over Hamme tot in Grembergen duurt nog tot in het voorjaar van 2019. Ook de bruggen op dat traject krijgen meteen een opknapbeurt. De verharding en waterdichting worden opgebroken tot op het betonnen brugdek en vernieuwd.