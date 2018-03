Oudste ex-leerling (92) promoot wijkschool DEN BOTERAARD ZET WERKING IN DE KIJKER VIA REÜNIE KATRIJN DE BLESER

02u31 0 Hamme Wijkschooltje Den Boteraard heeft afgelopen weekend zijn werking gepromoot met een reünie. Daarbij waren ook oud-leerlingen Francine Van Kaer (84) en Maria De Cock (92) aanwezig. Samen haalden ze herinneringen op voor iedereen die het wilde horen.

Het Zogse wijkschooltje Den Boteraard van kleuterschool Ondersteboven bestaat vandaag nog uit één klas waarin kleuters van alle leeftijden samen zitten. Daarmee is Den Boteraard het kleinste wijkschooltje van Hamme. "Een gezellig klasje waarin juf Els samen met de leerlingen ervaringsgericht werkt. Een mooie werking die we graag eens onder de aandacht wilden brengen", zegt Ann Van de Velde, directeur van Ondersteboven.





Vier generaties

Om de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te krijgen werd een reünie georganiseerd. Ze gingen actief op zoek naar oud-leerlingen van de wijkschool en zo kwamen ze bij Maria De Cock (92) terecht, zij was één van de eerste leerlingen die er naar school ging. Nadien gingen ook haar vier zonen Paul, Georges, André en Etienne Van Goethem er naar school, vervolgens de zes kleinkinderen en tot slot ook de twee achterkleinkinderen. De hele bende was aanwezig op de reünie: van Maria (92) tot en met het jongste achterkleinkind Yano Pieters (10).





Intiem

De verschillende generaties vertelden allemaal over hun eigen tijd in 'Den Boteraard'. "Alleen maar goede herinneringen. Ik herinner me nog dat er toen veel meer leerlingen waren dan vandaag", zegt Paul Van Goethem (68). "Het intieme karakter van het schooltje maakte het net bijzonder", zegt Sandra Van Goethem (43), dochter van Paul. "In mijn hoofd was het hier wel veel groter maar dat komt waarschijnlijk omdat ik toen kleiner was", lacht ze. "Toch zijn er nog heel veel dingen die helemaal niet veranderd zijn."





Interesse

Maria raakte dan weer aan de praat met oud-leerlinge Francine Van Kaer (84) die enkele foto's uit de oude doos meebracht. Samen overliepen ze alle juffen die door de jaren heen in het schooltje stonden. "We hebben niet samen in de klas gezeten maar we delen wel enkele herinneringen", zegt Francine die haar hele leven al in Zogge woont. Ook juf Nelly De Bondt, de juf voor huidige juf Els Van Laere, was aanwezig om samen herinneringen op te halen.





Juf Els was blij met de vele bezoekers voor haar klasje. "Bij het reclame maken voor de reünie kregen we al heel wat reacties. Daaruit bleek dat veel mensen niet meer wisten van het bestaan van Den Boteraard", zegt de juf. "Interesse van ouders kwam al uit onverwachte hoeken. Niet alleen mensen uit Zogge maar evengoed ouders uit de omliggende gemeenten vinden zo'n wijkschooltje steeds interessanter."