Ouders van verongelukte kinderen willen veiliger Hamme GEMEENTE ONDERTEKENT SAVE-CHARTER VOOR AANGENAMER VERKEER KATRIJN DE BLESER

22 juni 2018

02u47 0 Hamme Hamme ondertekent het SAVE-charter. Daarmee engageert de gemeente zich om verkeersveiliger te worden. Maria Hermans en Ria Putteman, zelf ouders van verongelukte kinderen, werken mee aan de sensibilisering. "Want eigenlijk wil niemand lid zijn van onze vereniging."

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) wil zoveel mogelijk gemeenten overtuigen om het SAVE-charter Steden en Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen te ondertekenen. "Hamme is intussen de 98e Vlaamse gemeente die de stap zet om zich te engageren om van Hamme een veilige gemeente te maken, waar jonge fietsers veilig overal naartoe kunnen. "Na de ondertekening van het charter krijgt de gemeente een actiejaar de tijd om enkele strijdpunten te verwezenlijken. Is dat gelukt, dan krijgen ze een label", zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder bij OVK.





Maria Hermans, geboren in Hamme, is zelf moeder van een verongelukt kind. Haar zoon Falco kwam in 2009 in Zele om het leven. "Dankzij OVK heb ik het verlies van mijn zoon overleefd. Mijn leven stond stil net na het ongeval, maar dankzij het contact met lotgenoten heb ik mijn leven opnieuw kunnen oppakken", zegt Maria die werkt als kleuterleidster in Kastel. "Elke dag werk ik met kleuters en elke dag opnieuw is dat moeilijk. Gelukkig heb ik fantastische collega's die me erdoor helpen. Ook als koppel is het erg zwaar. Iedereen verwerkt het verlies immers op zijn manier. Mijn twee andere kinderen, toen twaalf en dertien jaar, werden op één dag volwassen. Ik kon gewoon niet meer gelukkig zijn, ik heb het allemaal opnieuw moeten leren, met veel steun." Dankzij de steun die haar door de moeilijke momenten helpt, wil Maria zich nu inzetten om lotgenoten te helpen. "Intussen zit ik in het bestuur van de Oost-Vlaamse afdeling van OVK. Het is de bedoeling om in de toekomst deze getuigenis te doen."





Inzamelactie

Ook Ria Putteman uit Lebbeke wil zich in de toekomst gaan inzetten om jongeren te sensibiliseren. Haar zoon Thomas overleed in het verkeer. Vandaag, 22 juni, dag op dag. Ria geeft les in KOHa Sint-Jozef aan de oudste leerlingen. "De leeftijd die Thomas had toen hij overleed. Ik wil me graag inzetten om hen de gevaren van het verkeer te tonen, om hen de gevolgen te leren kennen", zegt Ria. "Ik kan me helemaal vinden in het verhaal van Maria. Daarom hield ik samen met de leerlingen van onze school een inzamelactie. Met het geld dat we bij elkaar haalden, kunnen we de theatervoorstelling 'Fractie van een seconde' naar Hamme halen. In die voorstelling getuigen mensen die een ongeval meemaakten. Als leerkracht heb ik er mijn doel van gemaakt om samen te werken aan verkeersveiligheid. Het gaat immers niet enkel over weginfrastructuur, maar vooral over de mentaliteit", aldus Ria.