Opvoedingsbeurs en openklasdag voor instappertjes 31 januari 2018

Hamme Zaterdag zetten alle Hamse basisscholen de deuren open. Op die manier kunnen nieuwkomers op verkenning gaan voordat ze zich inschrijven via de aanmeldingstool.

Sinds enkele jaren moeten kinderen die zich willen inschrijven in een Hamse basisschool dat doen via een aanmeldingstool. "Het Lokaal Overlegplatform (LOP) basisonderwijs koos voor deze wijze van inschrijving om het gelijke kansenbeleid op lokaal niveau verder vorm te geven", zegt Christine Drieghe van de dienst Welzijn. Kinderen die geboren zijn in 2016 moeten via die aanmeldingstool laten weten welke scholen hun voorkeur hebben. Later krijgen ze bevestiging in welke school ze zich mogen inschrijven. Kinderen die geboren zijn in 2016 krijgen zaterdag een verrassing in de scholen die ze bezoeken. Aan de opendeurdag koppelt de gemeente meteen een opvoedingsbeurs in samenwerking met onder andere de politie, de bib en Kind en Gezin. De beurs gaat door op zaterdag 3 februari van 9 tot 13 uur in 't Verhoog, Hoogstraat 20 in Hamme. Op datzelfde moment zijn ook alle basisscholen open voor publiek. (KDBB)