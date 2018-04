Opvallende affiches voor jeugdenquête GEMEENTE WIL MENING VAN JONGEREN EN KINDEREN HOREN KATRIJN DE BLESER

24 april 2018

02u47 0 Hamme De jeugddienst en de kinder- en jeugdraad organiseren samen een jeugdenquête. De resultaten daarvan gaan naar de toekomstige beleidsmakers. De promotie voor de enquête springt in het oog met zelfgemaakte affiches.

"Meer bos, wij gaan los!", Lien (12). "In ham nog een fuifke meer, zorgt veur wa meer sfeer", Jate (16). Dat zijn slechts twee van de vele slogans die op de affiches prijken. Het zijn de leden van de kinderraad en jeugdraad zelf die de affiches ontwierpen om aandacht te vragen voor een thema dat zij belangrijk vinden. "Dat is net de bedoeling van de grote jeugdenquête: in kaart brengen waar Hamse kinderen en jongeren mee bezig zijn en wat ze graag anders zien in hun gemeente", zegt Michael Van Slycken, diensthoofd jeugd.





Gemeenteraadsverkiezingen

De enquête komt er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "We brengen de resultaten in kaart en aan de hand van die resultaten zullen zowel de jeugdraad als de kinderraad een memorandum opstellen. Die gaan dan naar de beleidsmakers zodat ze een leidraad hebben bij de opmaak van de meerjarenplanning", zegt Michael. "Handig voor ons, zodat we weten wat er leeft bij de kinderen en jongeren", zegt huidig schepen van Jeugd, Mieke De Keyser (CD&V).





De enquête richt zich op jongeren tot 25 jaar en op kinderen, al vanaf de kleuterleeftijd. "Want ook zij hebben recht om een mening te hebben. Ze kunnen de enquête dan samen met een ouder invullen. Er werden drie verschillende enquêtes opgesteld, ingedeeld per leeftijdscategorie. In de drie enquêtes komen dezelfde thema's aan bod. Zo hebben we aandacht voor de ruimte in de vorm van speelpleintjes, maar even goed over de ruimte bij het kind in de buurt: voelen ze zich veilig in hun buurt? Daarnaast komt ook mobiliteit aan bod. Dat lijkt misschien niet meteen een 'hot item' bij kinderen, maar tijdens de kindergemeenteraad merkten we dat het tegendeel waar is", zegt Michael. "Kinderen zijn wel degelijk bezig met een veilige schoolomgeving", weet De Keyser. "Zo vroegen ze op de kindergemeenteraad al eens om de ronde van de vuilniswagen aan te passen, zodat die op een ander tijdstip passeert dan bij de start van de school. Intussen is die route gewijzigd."





Mooie prijzen

Verder komen ook vrije tijd en cultuur aan bod in de enquête. Nu is het vooral nodig om zoveel mogelijk jongeren warm te maken om de enquête in te vullen. "Aan de hand van de promotiecampagnes waarin Hamse kinderen en jongeren ambassadeur zijn, proberen we om een ruim publiek te bereiken", zegt Michael. "Bovendien maken deelnemers kans om een GoPro-camera, een pizzafeestje of een filmticket te winnen. Zowel deelnemers die hun naam invullen als deelnemers die anoniem willen blijven, kunnen in de prijzen vallen. De antwoorden worden meteen losgekoppeld van de naam."





De enquête is te vinden op www.hamme.be/jeugdenquete.