Oppositiepartij Open VLD heeft twijfel over timing bij werken Sint-Martensommegangstraat Koen Baten

31 januari 2019

11u16 0

De werken aan de Sint-Martensommegangstraat in Moerzeke lopen volgens oppositiepartij Open VLD niet volgens schema. Zij stelden zich gisteren vragen bij de timing die de gemeente vooropstelde voor de werken “Er werd tijdens de infovergaderingen gezegd dat een groot deel van de werken al voor de Kerstvakantie zou afgewerkt zijn, maar dit is niet het geval", zegt Henri Peelman (Open VLD). “De bewoners hadden normaal al een terug gemakkelijk hun woningen kunnen betreden maar dit is nog niet het geval. De vergadering vond drie dagen plaats voor de verkiezingen en ik vraag me af of dit geen stunt was", klinkt het.

Schepen van openbare werken Koen Mettepenningen is op de hoogte van de vertragingen, maar laat weten dat dit niet door beslissingen van de gemeente zelf is. “De aannemer besloot om de hele straat open te breken en te vernieuwen, waardoor er inderdaad enige vertraging is opgedoken. Hier zijn wij niet voor verantwoordelijk", aldus Mettepenningen. “De laatste twee weken waren er ook wat weersomstandigheden die niet mee zaten, maar de werken blijven op dit moment binnen de termijn dat alles afgerond moet zijn", besluit de schepen.

“Bovendien staat er in de planning duidelijk dat de eerste fase tot eind januari kan duren, en niet voor de Kerstvakantie zal afgewerkt worden. We zitten aan 68 van de 100 geplande werkdagen, dus er is nog ruimschoots de tijd", besluit Mettepenningen. De gemeente ziet dan ook absoluut geen noodzaak om de aannemer in gebreke te stellen.