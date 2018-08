Openluchtzwembad breekt alle records Nu al 36.000 bezoekers, en zomer is nog niet gedaan Katrijn De Bleser

08 augustus 2018

19u45 1 Hamme Met voorlopig 36.000 bezoekers heeft het openluchtzwembad in Hamme alle records nu al gebroken. "En we zullen deze zomer nog gemakkelijk de kaap van 40.000 bezoekers ronden", maakt schepen Luk De Mey (CD&V) zich sterk.

Woensdag was het voor de allereerste keer in deze zomervakantie behoorlijk rustig aan het openluchtzwembad in Hamme. Maar het was dan ook al weken geleden dat het kwik overdag nog eens onder 25 graden gedoken was. "Topdagen waren 26 juli (1.034 bezoekers) en 7 augustus (938 bezoekers)", weet schepen van Sport en Recreatie Luk De Mey. Sinds de opening van het zwembad in mei kwamen al 36.000 bezoekers langs, goed voor een gemiddelde van 650 per dag. "Tegen het einde van de zomer zitten we zeker aan 40.000", aldus De Mey. "Bovendien werden de scholen die in juni kwamen zwemmen, nog niet opgenomen in de cijfers. En dat geldt ook voor de leden van de zwemclub." Ter referentie: in een 'gewone zomer' krijgt het zwembad tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers over de vloer.

Sociale functie

Het zwembad lokt voornamelijk bezoekers uit eigen gemeente, maar ook inwoners van Dendermonde, Lokeren, Sint-Niklaas en zelfs Antwerpen en Brussel vinden vlot hun weg. "En dan heb je ook nog Nederlandse toeristen die met hun camper aan de Mirabrug verblijven, en die hier verkoeling komen zoeken. In de ruime regio vind je dan ook niet meteen een ander openluchtzwembad."

Hoewel het zwembad steevast een verliespost is — ook in een topjaar als dit — blijft het voor het Hamse gemeentebestuur belangrijk om het te behouden. Vorig jaar werd er nog 450.000 euro geïnvesteerd omdat het water tussen de tegels sijpelde. "Na deze zomer zullen de kleedkamers en douches vernieuwd worden, een ingreep die 45.000 euro kost. Maar ons zwembad is een juweeltje dat we willen behouden. Het biedt een nuttige vrijetijdsbesteding voor onze inwoners en het heeft ook een sociale functie. Mensen komen hier samen om te zwemmen, maar evengoed om een praatje te slaan op de ligweide."

De drukte van de voorbije weken brengt anderzijds ook extra kosten met zich mee. "Normaal zijn er twee of drie redders", legt De Mey uit. "Maar deze zomer waren er bijna dagelijks vier redders aanwezig. Voor onze jobstudenten is dat fijn, want als ze niet moeten komen, worden ze ook niet betaald."

Voorts werd dit jaar een tweede reeks 'Start to Swim' georganiseerd. Die sessies zijn gericht op volwassenen die nog niet leerden zwemmen. "De lessen vinden één keer per week plaats, net voor het zwembad de deuren opent voor het publiek. Sommige deelnemers schamen zich omdat ze niet kunnen zwemmen. Daarom kozen we ervoor om de lessen niet te geven wanneer er een massa volk in het water zit. Dit jaar nemen 22 mensen deel. Dat is een mooie opkomst."