Open Vld trekt 'Positief Vooruit' naar verkiezingen 24 januari 2018

'Positief Vooruit', dat wordt de slogan waarmee Open Vld Hamme-Moerzeke in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. "Een efficiënt beleid met Open Vld heeft er de voorbije twee legislaturen voor gezorgd dat Hamme positief vooruit gegaan is", zegt Guy Bogaert - De Clercq, voorzitter van de lokale Open Vld-afdeling. "In de vorige legislatuur werd de gemeente financieel gezond gehouden dankzij een doeltreffend beleid van Frans Van Gaeveren, toen schepen van Financiën. Daardoor konden deze legislatuur prachtige projecten gerealiseerd worden. Het werk is nog niet klaar. Daarom willen we met Open Vld positief vooruit, de ingeslagen weg verder bewandelen." Binnenkort stelt Open Vld het verkiezingsprogramma voor. Meer info via de nieuwe Facebookpagina 'Open Vld Hamme'. (KDBB)