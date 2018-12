Open VLD onthoudt zich bij stemming over belastingen en begroting tijdens laatste gemeenteraad N-VA en sp.a, die vanaf januari nieuwe coalitie vormen, stemmen wel voor en zorgen voor continuïteit in Hamme Koen Baten

20 december 2018

10u20 0

De Open VLD heeft tijdens de laatste gemeenteraad in Hamme niet meegestemd voor de belastingen en de begroting van 2019. De partij valt uit de boot na 12 jaar mee besturen en is dit duidelijk nog niet vergeten. Bij het begin van de zitting vroegen ze om de 23 punten in verband met de belastingen door te schuiven naar begin januari, maar dit voorstel werd weggestemd met steun van sp.a en N-VA. “De nieuwe coalitie werkt precies al goed samen, dit is een lachwekkend schouwspel", zegt uittredend schepen François van Gaeveren (Open VLD).

Traditiegetrouw wordt bij de laatste gemeenteraad op het jaar de goedkeuring gevraagd over de belastingen en de begroting. In oktober waren er gemeenteraadsverkiezingen, en de nieuwe coalitie gaat verder zonder Open VLD. Aan het begin van de zitting ontstond er hierdoor een kleine discussie. “Wij willen de beslissing over de belastingen overlaten aan de nieuwe coalitie en dit uitstellen naar januari”, aldus Philippe Leleux van Open VLD. Er kwam een stemming in de gemeenteraad voor het voorstel, maar dit werd weggestemd met hulp van sp.a en N-VA, die ook telkens een onthouding hadden, om zo vanaf volgend jaar nog te kunnen onderhandelen.

“Het is noodzakelijk dat de begroting en de belastingen goedgekeurd worden voor het volgende jaar", aldus Tom Vermeire van sp.a. “Zonder akkoord voor de begroting is er geen continuïteit meer voor Hamme en daarom is het erg noodzakelijk dat we deze punten toch goedkeuren om bestuurbaar te blijven in de gemeente", klinkt het. Ook N-VA steunde dit voorstel en keurde de belastingen mee goed, met telkens een onthouding. “Zo is er de mogelijkheid om volgend jaar nog wijzigingen door te voren in het akkoord. Er is zeker nog werk voor verandering, maar dat bekijken we vanaf volgend jaar", klinkt het.

Open VLD probeerde alsnog om te zorgen dat er niet nu gestemd werd over de belastingen. “Men kan nog altijd werken met de zogenaamde twaalfden, zoals de federale regering nu ook moet doen omdat de regering gevallen is. Wij vinden het ongehoord dat ze dit nu door onze strot willen draaien, terwijl wij vrij grof aan de kant gezet zijn", klinkt het. De stemming was echter duidelijk met 19 stemmen tegen, vier stemmen voor en twee onthoudingen van het Vlaams Belang.

Gevolg was dat Open VLD zich bij elke belasting onthield en niet mee stemde. Ook de algemene heffing op gezinnen werd goedgekeurd, wat bij schepen Tom Waterschoot duidelijk niet kon. “Jaren hebben jullie hier tegen geijverd. Nu keuren jullie dit punt goed op de agenda, dit is een plat politiek spel door hier voor te stemmen met jullie fractie", aldus Waterschoot.

Ook de begroting van 2019 werd goedgekeurd voor de volgende jaren en zorgde voor een punt van discussie. “Wij kunnen alleen maar vaststellen dat de nieuwe coalitie al goed aan het samenwerken is. Deze vertoning is bijzonder lachwekkend, en dit allemaal om de continuïteit te voorzien", besluit Van Gaeveren.

Zowel N-VA als sp.a drukten er uiteindelijk nog eens op dat ze volgend jaar nog zullen onderhandelen over de punten en aanpassen, maar dat het zeker niet bevorderlijk is om nu geen bestuur meer te hebben.