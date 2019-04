Open Vld Hamme heeft nieuw bestuur en voorzitter Koen Baten

01 april 2019

De lokale Open Vld-afdeling in Hamme heeft op 28 maart een nieuw bestuur verkozen alsook een nieuwe voorzitter. Guy Bogaert- De Clercq neemt afscheid en geeft de fakkel door aan Daphné Geijsen, die voorzitter wordt. De man neemt afscheid omdat hij het voorzitterschap niet meer zag zitten wegens het vele werk. Hij blijft wel lid van de partij.

Daphné Geijsen is afkomstig van Moerzeke en was al ondervoorzitter bij het vorige bestuur. De partij belandde in de oppositie na de vorige verkiezingen, maar heeft naar eigen zeggen een goede drive en veel wil om naar de Hammenaar te luisteren. “Wij zullen ook stevig oppositie voeren", klinkt het bij de partij.

Naast een nieuwe voorzitter werd ook een nieuw bestuur gekozen. Frederic Leleux, Martine Vaneetvelde, Miet Moernaut en Henri Debras vullen het nieuwe bestuur aan.