Op verkenning in Durmevallei 12 april 2018

De Plantenwerkgroep Naturelaar van Natuurpunt 's Heerenbosch, actief in onder andere Baasrode, Buggenhout en Lebbeke, organiseert op zaterdag 14 april een bezoek aan de Durmevallei. Iedereen is uitgenodigd aan het infopunt Durmevallei voor een wandeling in de omgeving en kennismaking met onder andere werken voor het Sigma-plan. Dit plan heeft als doel te beschermen tegen overstromingen van de Schelde. In een latere fase komt er ook natuurontwikkeling en recreatie bij. Het infopunt bevindt zich op de Scheldedijk aan de Driegoten in Hamme, ter hoogte van het Domeinbos. Het bezoek duurt een klein uur, met aansluitend een wandeling. Gids van dienst is Frans Van Havermaet. De deelnemers verzamelen om 9.30 uur aan het infopunt. Deelnemen is gratis. Info en inschrijven: vanderheyden.miek@skynet.be.





(DND)