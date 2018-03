Oost-Vlamingen richtten voor de grap supportersclub op voor helper Van Avermaet: "Tot een jaar geleden nog nooit van hem gehoord" KATRIJN DE BLESER

31 maart 2018

03u19 16 Hamme 'King Küng Freunde' is de eerste fanclub van de Zwitserse wielrenner Stefan Küng. In thuishaven De Vier Gekroonden richtten enkele vrienden de club eerder als grap op. Intussen hebben ze echter al zeventig leden uit binnen- en buitenland.

Ooit al van wielrenner Stefan Küng gehoord? "Wij tot een jaar geleden ook niet", zegt Roel De Corte (25), voorzitter van 'King Küng Freunde'. "Vorig jaar zagen we toevallig een reportage over een fanclub van Alexander Kristoff die opgericht werd voordat die renner bekend werd en eigenlijk waren we jaloers op wat die club deed. Zo kwamen we op het idee", zegt Roel. "Voorwaarde was dat we een wielrenner zouden kiezen die nog geen fanclub heeft", vult Tom Vijt aan.





Palm

Zo kwamen ze bij de Zwitser Stefan Küng terecht. "Hij is van onze generatie en een opkomend talent. Meteen zijn we zeker dat onze T-shirts nog tien jaar mee kunnen." De fanclub liet rode shirts maken met een groot wit kruis en het onderschrift 'Always proud, always friends, always Palm'. "Omdat we allemaal graag Palm drinken", lacht Roel. "En ook een beetje omdat het allemaal begon als een grap. Maar intussen doen we het ook voor Küng. We lieten echte lidkaarten maken. Hoewel die aanvankelijk nodig waren voor de foto zodat de leden Küng zouden herkennen tijdens een rit, sloten al fans uit heel Vlaanderen, Duitsland, Engeland en Zwitserland zich aan. Ook leden die eigenlijk wielerleek waren, zijn zich intussen gaan interesseren in koers."





De fanclub mocht Küng intussen twee keer ontmoeten. "Aanvankelijk dacht hij dat we het om te lachen deden, maar nu weet hij wel beter. Hij volgt ons op Instagram en geeft nu en dan een duimpje als we iets posten. Tijdens de laatste koers zwaaide hij zelfs naar ons. Hij kent ons dus al."





In het hart

Jarno Robberecht (20) was tot een half jaar geleden helemaal geen koersliefhebber. "Ik sloot me aan bij de fanclub voor het plezier, maar intussen ben ik fan geworden. Küng mag al eens een koers verliezen, onze harten wint hij altijd."





De fanclub, die voornamelijk bestaat uit jonge mensen maar evengoed kinderen en fans van zeventig jaar onder de leden heeft, organiseert het hele jaar door activiteiten. "Onder andere het King Küng Freunde festival in jeugdhuis Snuffel in Grembergen, een eetavond en een kroegentocht in Moerzeke. Tijdens de volgende kroegentocht op 12 mei stellen we ons nummer voor in De Vier Gekroonden, een ode aan Küng."





En de supporters blijven dromen. "Het zou fantastisch zijn mocht Küng langskomen in De Vier Gekroonden. Ook willen we graag een reus bouwen van Küng om te laten uitgaan tijdens Baafmiskermis."





Info en lid worden: kingkungfreunde.weebly.com.