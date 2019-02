Ook rusthuisbewoners genieten van het warme weer Geert De Rycke

27 februari 2019

17u32 0 Hamme Het KMI berichtte er al over: er zijn opnieuw warmterecords gebroken. Ondanks het slechte voorteken voor ons klimaat, genoten mensen overal van de stralende zon.

In rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef in Moerzeke had iedereen wel zin om een luchtje te scheppen. Zowel de verzorgers, als de bewoners, vrijwilligers en begeleiders van zorgnetwerk Trento zochten de eerste zonnestralen op. “Een wandelingetje in de zon, da’s genieten”, zegt een bewoner die samen met één van de begeleiders een wandelingetje maakt. Andere bewoners zochten dan weer een warm plekje op de binnenkoer van het woonzorgcentrum. “Genieten van de zon met een lekkere tas koffie, dat is eens wat anders dan steeds binnen te zitten.”