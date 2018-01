Ook 'Mooie Mannen' zijn niets zonder vrouw KIRSTIN VANLIERDE VERVOEGT MUZIEKGROEP OP PLANKEN RINGTHEATER KATRIJN DE BLESER

31 januari 2018

02u41 0 Hamme 'De Mooie Mannen' staan na enkele jaren afwezigheid opnieuw op de planken van het Ringtheater. Pat Vanderhaeghe, intussen twintig jaar directeur in het Hamse cultureel centrum, is nog steeds één van de vier 'mooie mannen'. De vierde mooie man is... een vrouw: Hams jeugdauteur Kirstin Vanlierde laat een nieuwe wind waaien door de muziekgroep.

Op 17 februari staan ze opnieuw in het Ringtheater in Hamme, de zaal waar 'De Mooie Mannen' in hun beginperiode regelmatig cabaretvoorstellingen gaven. Die beginperiode dateert al van de jaren tachtig, toen de groep nog 'Ongehoord' heette en ze nog een cabaretgezelschap waren. "We waren toen drie studenten met een passie voor cabaret", zegt Pat Vanderhaeghe (60), intussen twintig jaar directeur van het Hamse cultureel centrum Jan Tervaert en de enige van de drie oorspronkelijke leden van de band die vandaag nog overblijft. "Onder andere Ron De Rauw was één van die drie. We geraakten toen tot in de finale van het Nederlandse cabaretfestival, maar in België werden we niet opgemerkt."





Door de jaren heen veranderde de samenstelling van het gezelschap en ook wat ze op het podium brachten, evolueerde. "Toen ik aan de slag ging in Jan Tervaert kon ik mijn job niet langer combineren met het schrijven van teksten voor onze cabaretvoorstellingen en zo bleef vooral de muziek nog over", zegt Pat.





Kleinkunst, rock en jazz

Die muziek is een combinatie van de drie leden: Pat is voornamelijk tekstschrijver en houdt van kleinkunst, bassist Stef Schaumon (57) is dan weer een rocker en toetsenist Patrick Eyckens (57) houdt vooral van jazz.





"Toch misten we nog een vierde 'mooie man' in ons gezelschap. Toen ik tijdens het Hamse Boekenweekend met auteur Kirstin Vanlierde aan de praat raakte, bleek dat ze ook gitaar speelt en al snel vervoegde ze ons gezelschap. Onze naam hebben we gewoon gehouden", zegt Pat.





"Mijn zoontje is alvast trots dat zijn mama ook wel een erg mooie man is", lacht Kirstin. "Kirstin heeft de Franse chanson in onze groep geïntroduceerd en zo bestaan we nu uit een combinatie van verschillende genres", zegt Stef. "Het is moeilijk om ons in één vakje te stoppen, we brengen immers behalve covers ook vertalingen en eigen nummers. Bijna al onze teksten zijn Nederlandstalig", zegt Patrick. "Eigenlijk doen we dit gewoon graag: muziek schrijven, teksten schrijven, nummers vertalen en het allemaal uitvoeren. Af en toe eens een concertje is nodig om de repetities te verantwoorden", lacht Pat.





Huisconcerten

De muziekgroep geeft voornamelijk huisconcerten en optredens tijdens feesten. "Daar spelen we dan wat de luisteraar vraagt. Maar omdat we de laatste tijd regelmatig de vraag krijgen wanneer mensen ons nog eens aan het werk kunnen zien, hebben we nog eens een concertje gepland. Dat gaat door op 17 februari om 20 uur in het Ringtheater, De Ring 1A in Hamme. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop bij de leden van de groep of aan de kassa.