Oogstfeest in 't Cleinbroeck Katrijn De Bleser

16 augustus 2018

Velt Hamme-Waasmunster organiseert voor de vierde keer het oogstfeest in het Cleinbroeck. Zondag 19 augustus kan iedereen vanaf 14 tot 18 uur een bezoekje brengen aan de volkstuintjes die omgeven worden door een arm van de Oude Durme. In de verschillende tuinen kunnen bezoekers zelf gekweekte groenten van de Velt-tuiniers ontdekken en ook de Hamse wijngaard is een bezoekje waard. Lokale kunstenaars trekken naar de gezellige tuintjes om er hun werken te exposeren. Een imker, een wijnmaker en de kringloopkrachten geven er meer uitleg. 't Cleinbroeck ligt tussen Het Palingshuis en De Watermolen en is alleen maar te voet of met de fiets te bereiken.