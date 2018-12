Ontex schenkt 8.000 luiers aan 't Verhoog in Hamme Koen Baten

11 december 2018

Ontex Buggenhout heeft vanmiddag 8.000 luiers overhandigd aan ontmoetingscentrum 't Verhoog in Hamme. In het verleden schonk het bedrijf nog al eens luiers aan het ontmoetingscentrum. “Met deze hoeveelheid luiers kunnen wij de gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben helpen", aldus Lieve Mertens van ‘t Verhoog. “Wij zijn heel blij met deze gift en appreciëren dit enorm. Hiermee kunnen we zeker een jaar lang overbruggen. Luiers zijn vaak heel duur, en dan is het leuk dat wij mensen die het wat moeilijker hebben hierin kunnen bijstaan", aldus Mertens.

Naast het geven van de luiers organiseert het 't Verhoog ook twee keer per week voedselbedeling voor kwetsbare inwoners van Hamme. “Wij krijgen ongeveer 60 gezinnen per week over de vloer. Onze diensten stellen vaak vast dat het niet altijd eenvoudig is om verzorgingsproducten aan te kopen omdat deze een hele hap uit het budget nemen en dan zijn wij blij dat wij kunnen inspringen. Wij willen Ontex dan ook ontzettend hard bedanken voor de gift", besluit Mertens.