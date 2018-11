Ondernemend Hamme houdt stempelactie in maand december Koen Baten

13 november 2018

Vanaf 1 december tot en met 22 december kunnen inwoners van Hamme deelnemen aan de eindejaarsactie van Ondernemend Hamme. Ze organiseren een stempelactie ‘Winkel in Hamme en win’. Bij elke aankoop die je doet in Hamme, krijg je een stempel of sticker op de kaart. Het aankoopbedrag maakt niet uit. De actie is ook geldig op de markt zaterdag. Bij tien stempels heb je een volle kaart, die kan je dan deponeren bij de Moese Drankencentrale of in het gemeentehuis van Hamme. Deelnemen kan zo vaak je wil, als je maar bij de lokale handelaars shopt. Op het einde van de actie wordt er dan een prijzenpot verdeeld onder de winnaars.