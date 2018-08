Ondergrondse glasbollen op Tweebruggenplein Katrijn De Bleser

24 augustus 2018

Het Tweebruggenplein kreeg de eerste ondergrondse glasbollen van Hamme. "Op de site wordt veel aan sluikstorten gedaan. Met ondergrondse glasbollen willen we dat voorkomen", zegt schepen van Milieu, Tom Waterschoot (Open Vld).

Op het Tweebruggenplein was sluikstorten altijd al een probleem. Eerder liet het gemeentebestuur de muur rond de glasbollen al weghalen om zo de sociale controle te vergroten. Toch bleven mensen vuilnis dat er helemaal niet thuis hoort aan de containers zetten. "Met de ondergrondse glasbollen willen we het probleem volledig verhelpen", zegt schepen van Milieu, Tom Waterschoot (Open Vld).

Het idee kwam via afvalintercommunale Verko. Zij lieten weten dat Fostplus tussenkomt bij het plaatsen van ondergrondse glasbollen. "We mochten geschikte locaties aanduiden voor de inrichting van ondergrondse glasbollen. En dat werd uiteraard het Tweebruggenplein." Een ondergrondse glasbol bestaat uit twee compartimenten: eentje voor wit glas en één voor gekleurd glad. Elk compartiment heeft een inhoud van twee kubieke meter.

Fostplus voorziet in het ondergronds brengen van één glasbol. Maar voordien stonden op die locatie twee bovengrondse glasbollen. Daarom koos het gemeentebestuur ervoor om zelf ook nog één ondergrondse glasbol extra te voorzien. "Het is immers een algemene trend om meer te kiezen voor ondergrondse afvalinzamelingen omwille van verschillende redenen: minder sluikstorten, het oogt mooier en er is minder geluidsoverlast", aldus Waterschoot.