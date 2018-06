Omleiding in centrum 30 juni 2018

Volgende week worden dringende herstellingen uitgevoerd aan de riolering in de Plezantstraat. Daarom wordt de centrumstraat enkele dagen afgesloten voor alle autoverkeer. De werken worden uitgevoerd op maandag 2 en dinsdag 3 juli. Fietsers kunnen door. Auto's worden omgeleid via De Ring. Alle handelaars blijven bereikbaar met de wagen via de omleiding. Ook verderop worden er begin volgende week werken uitgevoerd. Op maandag 2 juli, dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli wordt het wegdek van het kruispunt van de Slangstraat met de Spoorwegstraat vernieuwd. Het kruispunt wordt afgesloten voor alle verkeer. Fietsers kunnen enkel door als ze met de fiets aan de hand het kruispunt oversteken. De omleiding gaat via de Gasmeterstraat, Stationstraat, Hoogstraat, De Ring en de Guillaumestraat. Ook in deze straten blijven handelaars bereikbaar. (KDBB)