Nooit te jong om naar de koers te kijken 12.000 bezoekers genieten van spannende Flandriencross Koen Baten

18 november 2018

18u10 0

Achter sporthal Meulebroek in Hamme hebben vanmiddag twaalfduizend sportliefhebbers verzameld voor de Flandriencross. Het licht vernieuwd parcours met een zwaardere zandheuvel boden de toeschouwers extra spektakel. “De sfeer in Hamme is altijd geweldig", vinden de bezoekers.

Al vroeg na de middag verzamelde heel wat volk achter sporthal Meulebroek in Hamme voor een van de hoogdagen voor de gemeente. Onder een stralende zon, maar met frisse temperaturen, verzamelden twaalfduizend bezoekers zich rond het water om de renners aan te moedigen. Ze kwamen van heinde en ver om te supporteren voor hun favoriet, maar ook vanuit Hamme waren heel wat supporters aanwezig.

Een van de jongste telgen was Jack Van Bockhoven (4) uit Waasmunster. Hij volgde de koers vanuit een boom, samen met zijn ouders. “Het is de tweede keer dat Jack mee komt supporteren. Wij komen hier graag naartoe en onze zoon lijkt er ook van te genieten", glunderen Jacks ouders.

Ook Italo (8) en Ilano(10) Maes uit Hamme kwamen naar de Flandriencross om de renners aan het werk te zien. “We vinden het leuk om naar de koers te kijken, het is de tweede keer dat we naar hier komen", vertellen de kinderen. Allebei zijn ze fan van Wout van Aert, maar die verscheen jammer genoeg niet aan de start. “We hadden hem hier graag zien winnen, maar we hopen alleszins dat er een Belg kan winnen", zeggen beide jongens enthousiast.

De menigte supporterde tijdens de koers hevig met een pintje bier of een hapje in de hand. De sfeer was uitgelaten en dat is meteen de hoofdreden waarom zoveel bezoekers naar Hamme komen. “Het is een leuk parcours om te zien en de renners aan te moedigen", leggen enkele wielerliefhebbers uit. “De zon scheen goed vandaag, het waren ideale omstandigheden om te genieten van deze prachtige cross. Het is een echte troef voor Hamme.”

Ook op zaterdag was er al een leuke activiteit, vooral voor de jongeren. Greg van Avermaet nam enkele jonge renners mee in zijn spoor om kennis te maken met het parcours. Ook dit lokte heel wat volk. Na de cross van de vrouwen en de elites waren er nog optredens van onder andere Willy Sommers om het feestje nog wat langer te laten duren.

De meeste supporters duimden voor Tom Meeusen, die lang in het spoor van Mathieu van der Poel reed. Hij werd dan ook sterk aangemoedigd in de hoop dat er nog eens een Belg op het hoogste podium mocht plaatsnemen. Uiteindelijk won - net als vorig jaar trouwens -Mathieu van der Poel, die in de voorlaatste ronde wegreed van zijn ploegmaat.

Meer over Hamme

sport

sportdiscipline

wielersport

veldrijden