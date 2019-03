Nieuwstraat opnieuw opengesteld, ook Peperholleken open Koen Baten

05 maart 2019

11u08 0 Hamme Na maandenlange werken aan de Nieuwstraat in Hamme is de straat opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer. Sinds juli 2018 werd er hard gewerkt aan de vernieuwing van de straat. “Wij zijn tevreden dat deze fase voor de vernieuwing van ons centrum afgewerkt is", zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen.

De bewoners en het verkeer hebben er even op moeten wachten, maar de Nieuwstraat in Hamme is opnieuw open voor het verkeer. Een grote torenkraan blijft wel nog even staan omdat de werken aan de nieuwe gebouwen nog niet zijn afgerond. “Volledig vrij is de straat dus nog niet. Om deze reden voeren we voorlopig de nieuwe aanpassingen aan de verkeerssituatie in de aanpalende straten nog niet door, dit volgt wanneer alles afgewerkt is”, aldus Mettepenningen.

Naast de opening van de Nieuwstraat is er nog goed nieuws. Ook het Peperholleken is opnieuw open als passage voor voetgangers en fietsers.