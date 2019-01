Nieuwe voorzitter voor Jong VLD Hamme Koen Baten

02 januari 2019

Een nieuw jaar, een nieuwe start, ook voor Jong VLD uit Hamme. De jongerenafdeling van de partij, die in Hamme beter bekend staat als ‘Joenk#9220' neemt na twee jaar afscheid van voorzitster Evelien D'hooghe (34). Elf jaar lang was ze lid bij de partij, waarvan acht jaar als ondervoorzitter. De laatste twee jaar vervulde ze de rol als voorzitster van de partij. “Ik had graag nog twee jaar bijgedaan, maar bij de jongerenafdeling is er een leeftijdsgrens van 35 en die zou ik overschrijden waardoor dit niet meer gaat", zegt Evelien.

Het was Evelien die bij de start van haar voorzitterschap de naam van Jong VLD Hamme veranderde naar ‘JOENK#9220', net zoals in Waasmunster waar de partij onder de naam ‘JOENK#9250' door het leven gaat. “Het is met veel spijt dat ik afscheid neem, maar de statuten moeten nu eenmaal opgevolgd worden", zegt Evelien.

Evelien zal opgevolgd worden door de 27-jarige Melissa Van der Stock. “Zij maakt sinds 2018 deel uit van de jongerenafdeling en heeft een grote inzet, ideeën en ambitie voor de partij. Dat maakt haar tot mijn perfecte opvolger", klinkt het. Ze heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de jongerenafdeling in goede handen zal zijn. Cédric Cools - De Laet (21) blijft ondervoorzitter binnen de partij.

Voor Evelien stopt de lokale politiek zeker nog lang niet. Zij legt morgen haar eed af als nieuwe gemeenteraadslid voor de Open VLD in Hamme.