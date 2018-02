Nieuwe takkenwal voor site Mirabrug 27 februari 2018

02u48 0

In het kader van de opfrissing en de vernieuwing van de site aan de Mirabrug werd afgelopen zaterdag werk gemaakt van de bouw van een nieuwe takkenwal.





"De site werd eerder al afgemaakt met een takkenwal. Maar weer, wind en vandalenstreken maakten dat die op verschillende plaatsen stuk was", zegt schepen van Toerisme en Milieu Tom Waterschoot (Open Vld). "Nu we werk maken van de uitbouw van de site, werd een nieuwe takkenwal gebouwd."





Het waren de Hamse kringloopkrachten die samen met maatwerkbedrijf Spoor2 het takkenvlechtwerk rond de rustbanken, de schuilhut en de parking van de Mirabrug vernieuwden.





Van de gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om te tonen hoe zo'n natuurlijke afsluiting gemaakt werd. Er werden demonstraties gegeven en passanten kregen de kans om mee te helpen. "Met de deskundige uitleg die onze kringloopkrachten en de mensen van Spoor2 geven, kunnen mensen thuis zelf aan de slag", zegt Waterschoot. "Zo'n scherm in vlechtwerk is een decoratieve, natuurlijke en milieuvriendelijke manier om een tuinafscheiding te maken. Op die manier wordt snoeihout op een creatieve manier verwerkt." (KDBB)