Nieuwe strooiweide aan kerkhof in Moerzeke Koen Baten

04 april 2019

17u53 5 Hamme De begraafplaats in Moerzeke aan de Priester Edward Poppestraat is volop vernieuwd, maar nu is er ook werk gemaakt van een nieuwe strooiweide op de begraafplaats. De asverstrooiing zal vanaf nu hier plaats vinden en niet meer op het kleine graspleintje aan het kerkhof. “Het is een grotere weide dan de oude, die vol was en te klein”, aldus Sara De Clippeleir.

De bedoeling van de nieuwe strooiweide is om meer openheid te creëren. Om bezoekers van het kerkhof niet over het grasplein te laten lopen werd er ook een bord gemaakt om aan te tonen dat het gaat om een strooiweide. “Dit bord werd gemaakt door het vijfde jaar houtbewerking van het PTI in Hamme", klinkt het. In het verleden werd er ook al samengewerkt voor de vlinderbomen op de kinderbegraafplaats. “Het was zeker zinvol om deze plaats in te richten voor de bevolking, zonder hier veel kosten aan te maken", vult schepen Koen Mettepenningen aan.

Naast het infobord van de strooiweide is er ook een gedenkplaat voorzien. Nabestaanden hebben hierbij de keuze om een gedenkplaatje te laten aanbrengen. “Wie dit wenst kan hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken", besluit Sara.