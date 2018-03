NIeuwe speelplaatsen voor KOHa-scholen 31 maart 2018

Verschillende speelplaatsen binnen de KOHa-koepel in Hamme krijgen dit schooljaar een opknapbeurt. "De voorbije maanden werden de twee speelplaatsen van KOHa Heilige Familie, campus Broekstraat al opnieuw aangelegd door de firma Wegrio", zegt Geert Van Avermaet, voorzitter katholiek onderwijs Hamme vzw. Voor de aanleg ervan kreeg de school een subsidie van de Vlaamse overheid.





Momenteel wordt er ook op de campus Dr. Hyleboslaan gewerkt aan een nieuwe speelplaats. "Na de paasvakantie wordt de speelplaats in KOHa De 5-Sprong in de Killestraat volledig vernieuwd. En tegen het einde van het schooljaar krijgt ook KOHa Zouaaf een volledig nieuwe speelplaats", aldus Van Avermaet. (KDBB)