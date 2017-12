Nieuwe riolering voor tal van straten GEMEENTE PLANT OOK BUFFERBEKKEN ACHTER KERKHOF KOEN BATEN

Foto Geert De Rycke De Sint-Martensommegangstraat krijgt binnenkort een grondige make-over. Hamme De Sint-Martensommegangstraat en enkele omliggende straten zullen in het voorjaar van 2018 een grondige make-over krijgen. De rioleringen in vier straten zullen grotendeels vervangen

worden en langs beide kanten worden aangelegd. Ook zal er een bufferbekken komen achter het kerkhof in Moerzeke. "De werken zelf zijn broodnodig om voor een opwaardering van de rioleringen te zorgen", zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen.

De plannen voor de werken aan de Sint-Martensommegangstraat, Groenstraat, Kauterstraat en Priester Edward Poppestraat werden in november al goedgekeurd op de gemeenteraad in Hamme. Er werd voor de werken een budget voorzien van ruim 1 miljoen euro om de riolering volledig aan te pakken. "Op dit moment ligt de riolering daar heel slecht. Die moet dus dringend vervangen worden en daarom starten we met dit project", aldus Mettepenningen. In de Sint-Martensommegangstraat gaat dit om een gescheiden riolering langs beide kanten. "Ook de bovenlaag van het asfalt zal daarna worden vernieuwd in de straten", klinkt het.





Bufferbekken

Achter het kerkhof in Moerzeke zal er ook een bufferbekken worden aangelegd. Dit bekken zal een verbinding maken via een rioleringsbuis doorheen de wandelweg tot aan de Priester Edward Poppestraat. Door de werken wordt ook de rooilijn deels aangepast. "Door deze werken en de aanpassingen kunnen we ook betere voetpaden voorzien voor de voetgangers, wat toch ook een belangrijk aspect is voor de veiligheid."





Naast de voetpaden zullen er zichtbare parkeerstroken worden aangelegd. Ook voor het verkeer houdt dit enkele veranderingen in. Het stuk tussen de Oude Maalderij en Moerzeke Dorp zal volledig enkele richting worden terwijl het verkeer daar nu nog in twee richtingen mag rijden.





Bewonersvergadering

Wanneer de werken exact zullen starten is nog niet bekend. "Alle plannen liggen nu op tafel en wij kunnen nu met de gemeente op zoek gaan naar een aannemer om te starten."





Als de aannemer is gevonden, zal er eerst nog een bewonersvergadering georganiseerd worden om de praktische zaken aan iedereen mee te delen. "Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk te starten met de werken", besluit de schepen.