Nieuwe privacywetgeving uit de doeken 23 mei 2018

02u33 0

Het gemeentebestuur organiseert een informatiemoment over de nieuwe wetgeving over privacy en personengegevens, meer specifiek de general data protection regulation (GDPR). Vanaf 25 mei treedt die nieuwe wetgeving in werking. Ze gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens op Europees niveau. Concreet wil dat zeggen dat elke organisatie, ook verenigingen, moeten kunnen bewijzen welke persoonsgegevens ze verzamelen, wat ze ermee doen en hoe ze die beveiligen. Het gemeentebestuur wil onder andere Hamse verenigingen wegwijs maken in de nieuwe wetgeving. De infosessie wordt gegeven door een informatieveiligheidsconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen en vindt plaats op dinsdag 29 mei om 20 uur in de grote zaal van cultureel centrum Jan Tervaert. Gratis toegang. (KDBB)