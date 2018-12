Nieuwe ondergrondse parking eerste maanden gratis ter kennismaking Hamse Investeringsmaatschappij gaat nu op zoek naar exploitant die nog slagbomen en betaalautomaten zal plaatsen Koen Baten

26 december 2018



In de Nieuwstraat in Hamme is de ondergrondse parking sinds kort geopend door de Hamse Investeringsmaatschappij (HIM). De bewoners en bezoekers kunnen er vanaf nu gebruik van maken. In totaal zijn er 194 parkeerplaatsen. In de toekomst wordt de parking wel betalend, maar hiervoor wordt nog naar een uitbater gezocht. “Het is wel de bedoeling om de prijs van de parking zo laag mogelijk te houden", zegt Frans Van Gaeveren.

De ondergrondse parking aan de Nieuwstraat in Hamme telt twee verdiepingen. Op de eerste verdieping vind je 95 parkeerplaatsen, op de tweede verdieping zijn er 99 parkeerplaatsen. Hierbij zijn ook enkele plaatsen inbegrepen voor mindervaliden, elektrische wagens en voor de gemeente. Deze zijn aangeduid met een loge van een Wuiten, het symbool van de gemeente.

Op de parking zijn er ook nog enkele vaste parkeerplaatsen voorzien voor residentie Wuitenhart een beetje verderop. De parking zal in de toekomst toegankelijk zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur ‘s avonds. De ondergrondse parking is volgens HIM uiterst gebruiksvriendelijk en daar is ook veel aandacht aan besteed. “Dit was voor ons zeer belangrijk en daar heb ik van in het begin continue op gehamerd", aldus Frans Van Gaeveren.

“Op dit moment zijn we volop bezig met de aanstelling van een exploitant in de ondergrondse garage, maar dit kan zeker nog enkele maanden duren", klinkt het. “Dat het nog even kan duren is wel meteen de ideale gelegenheid om de bewoners er gratis kennis te laten mee maken. Voorlopig kan dus iedereen er parkeren.”

Bij de aanstelling van de exploitant moeten er ook nog enkele kleine werken gebeuren. Er moeten nog slagbomen geplaatst worden, automaten moeten voorzien worden en nog enkele kleine ingrepen. “Dit gebeurd allemaal door de uitbating zelf en is niet onze beslissing.”

In de ondergrondse garage zijn wel al de nodige veiligheidsmaatregelen aanwezig en geplaatst. “De camerabewaking, rookdetectie en andere veiligheidssystemen functioneren al. Enkel de liften moeten binnenkort nog geplaatst worden in de parking, maar dit kan ook op korte termijn", zegt Van Gaeveren.

Wanneer de uitbater net wordt aangesteld is nog niet duidelijk, maar het blijft wel de bedoeling van de gemeente om de prijs zo laag mogelijk te houden. “Dit is voor ons zeer belangrijk om het zo goedkoop mogelijk te houden voor de bewoners. Dit gaat samen met het bovengronds parkeerbeleid, waar je een tijd gratis kan parkeren en nadien moet betalen", klinkt het.

Wat de kostprijs zal worden is dus op dit moment nog niet bekend. Maar de gemeente zal ook bekijken om te werken met een abonnement. “Hier moeten we dan nog een onderscheid maken tussen dag- en nachtabonnementen, maar hierover wordt later nog meer informatie meegedeeld", besluit Van Gaeveren.