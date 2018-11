Nieuwe erfgoeddienst van start Koen Baten

26 november 2018

In Hamme, Berlare, Zele, Lebbeke en Buggenhout is een nieuwe erfgoeddienst van start gegaan. De dienst IOED Schelde-Durme zet archeologisch en bouwkundig en landschappelijke erfgoed van de streek in de kijker. De organisatie denkt ook mee na hoe ze het onroerend erfgoed beter kunnen bewaren. Concreet geven ze advies aan de gemeenten in dossiers waar dat nodig is. Ze stimuleren ook initiatieven om erfgoed beter bekend te maken bij de bevolking, onder meer bij evenementen als Open Monumentendag en Open Kerkendag.