Nieuwe crossfithal 'Crossworld' opent de deuren 27 maart 2018

In de Broekstraat in Hamme werd een nieuw crossfithal geopend.





"Crossfit is al jaren een hype in Amerika en begint nu ook groot te worden in België", zegt Noortje Macharis. "Crossfit is een uitdagende sport waar zowel kracht, lenigheid, turnvaardigheden, snelheid en nog veel meer aan te pas komen." Tijdens de opening van de zaak die de naam 'Crossworld Reloaded' kreeg werden tal van demonstraties georganiseerd voor volwassenen en kinderen, want ook voor de jongsten zijn er groepssessies. "Het bijzondere aan de sport is dat alles in team gebeurt. Veel onderdelen zijn sporttakken die mensen eerder individueel beoefenen zoals verschillende vormen van fitness. Tijdens crossfit gebeurt dat net samen met een heel team zodat het ook een sociaal gebeuren wordt." (KDBB)