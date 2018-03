Nieuwe brochure voor groepsuitstappen 24 maart 2018

De dienst Toerisme heeft een nieuwe brochure klaar met groepsuitstappen. In de brochure staan onder meer verschillende wandelingen, bezoeken aan de wijngaard en nog veel meer dingen die je kan doen met collega's, vrienden of familie. Info op de dienst Toerisme in het gemeentehuis, 052/47.56.05 of toerisme@hamme.be. (KDBB)