Nieuwbouw spoor 2 op industrieterrein in Hamme moet eind dit jaar klaar zijn Koen Baten

18 januari 2019

18u49 0

Op het industrieterrein Zwaarveld in Hamme wordt sinds twee weken hard gewerkt aan het gloednieuwe gebouw van spoor 2. De sociale werkplaats zit nu gehuisvest in de Spoorwegstraat in Hamme, maar die gebouwen zijn sterk verouderd en maken plaats voor dit nieuwe project. “Het was hoog tijd dat we konden verhuizen, en we hebben heel wat plannen met dit pand", zegt algemeen directeur Aart Lehambre.

“De werken gaan bijzonder vlot vooruit, bijna elke dag zien we verandering", zegt ook voorzitter Christel Vanhoyweghen. Binnen 40 dagen zouden alle panelen geplaatst moeten zijn en kunnen ze beginnen met de ramen, en binnenin alles af te werken. “De bedoeling is dat het nieuwe gebouw er staat tegen eind 2019. We hopen natuurlijk dat er geen vertragingen zijn", zegt Aart.

De plannen voor het nieuwe gebouw waren er al lang, en er werd hard aan gewerkt om eindelijk te kunnen starten. Niet alleen de burelen van spoor 2 zullen daar komen, er komen ook tal van nieuwigheden in het gebouw, dat een pak groter is dan het huidige gebouw. “We bouwen onder meer een kringwinkel van 1000 vierkante meter. Ook openen we café Social met een prachtig dakterras. Wij hebben er heel veel zin in en kunnen bijna niet wachten", klinkt het.

Ook de groendienst en tal van andere personen zullen hier ondergebracht worden. “Elke dag tellen wij af en zijn wij trots op dit project. We hebben in de toekomst ook nog de mogelijkheid om uit te breiden, maar zijn al bijzonder tevreden met waar wij nu staan. Binnenkort zal hier driehonderd man plaatsnemen", klinkt het.