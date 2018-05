Nieuwbouw én nieuwe richtingen op komst voor Academie 17 mei 2018

02u35 0 Hamme De Academie breidt haar aanbod uit met een reeks nieuwe richtingen en lessen voor jongere kinderen. Na de negatieve inspectieverslagen kreeg de Academie nu een gunstig advies. "Met het oog op onze nieuwbouw willen we met deze uitbreiding de groei van onze school stimuleren."

De Hamse Academie omvat vandaag de verschillende afdelingen: woord, muziek, dans en beeldende kunst. Goed voor samen zo'n 1.150 leerlingen verspreid over verschillende locaties in het centrum van Hamme en in de buitenwijken. "Na enkele negatieve inspectieverslagen zijn we blij dat de laatste doorlichting over de bewoonbaarheid en de veiligheid van onze Academie een gunstig resultaat opleverde. We zitten op de rails nu, we kunnen volop vooruit", zegt Wim Smet van het directieteam.





Het gemeentebestuur zorgde voor de nodige aanpassingen aan de huidige lokalen. Zo werd er onder andere geïnvesteerd in afzuiginstallaties en het plaatsen van akoestische panelen. "Maar de versnippering is nog steeds een struikelblok. De afdelingen zitten verspreid over het centrum van Hamme", zegt Raf Vandermeulen van het directieteam.





Meer instrumenten

Daar moet verandering inkomen met de bouw van een volledig nieuwe Academie aan het marktplein. "Het concept, de visie en de inrichting zijn intussen klaar. Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de publiek-private samenwerking", zegt schepen van Kunstonderwijs, Frans Van Gaeveren (Open Vld). "Als de verbouwwerken beginnen, dan zal de Academie tijdelijk ondergebracht worden in de gebouwen van Spoor2 in de Spoorwegstraat. Vermoedelijk vanaf de zomer van 2019."





De nieuwbouw creëert samen met het nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs enkele mogelijkheden. "Eén van de gevolgen is dat de programmatiestop wordt opgeheven", zegt Vandermeulen. "Voor de afdeling muziek betekent het dat kinderen vanaf zes jaar al muziekinitiatie kunnen volgen. Ook het instrumentenaanbod wordt uitgebreid met onder andere bandoneon (soort harmonica), traverso (voorloper van dwarsfluit) en klavecimbel. Voor de optie musical en muziektheater zijn aanvragen verstuurd."





Ook voor de afdeling beeld zijn er enkele nieuwigheden vanaf volgend schooljaar. "Een digitaal beeldatelier, er werd een aanvraag gedaan om onze Zeelse afdeling voor jongeren uit te breiden. Het aanbod voor volwassenen wordt aanzienlijk uitgebreid onder andere met de richtingen levend model, cross-over en beeldende en audiovisuele cultuur", zegt Smet. "Net als de afdelingen dans en woord. Dansers vanaf vijftien jaar kunnen voortaan hun opleiding gewoon voortzetten in onze Academie."





Een volledig overzicht van de richtingen is vanaf 1 juni te vinden op de website van de Academie. Meer info wordt gegeven op maandag 28 mei om 19 uur in jeugdcentrum Den Appel en op zaterdag 2 juni om 10 uur in oc De Vrede in Moerzeke. (KDBB)