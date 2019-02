Nieuw project Durmevallei te verkennen met fiets, boot of te voet Koen Baten

05 februari 2019

15u04 2

In Hamme kan je dit jaar het doel van het Sigmaplan beter leren kennen door middel van een wandeling, fietstocht of boottocht. Het project rond de Durmevallei creëerde verschillende overstromingsgebieden en natuurgebieden. Ook werd een nieuwe ringdijk rond het gebied van ‘Den Bunt’ gemaakt, ook deze kan je gaan bezichtigen. Ook het Lippenbroek, dat sinds 2006 als testgebied gebruikt wordt voor het Sigmaplan, kan je bezoeken.

De tochten geven je een mooi zicht over de voortgang van de werken in de Durmevallei en hoe alles verandert. Het hele jaar door kan je er gegidste rondleidingen volgen met de fiets, boot of te voet. Met de boot betaal je een kleine bijdrage van zes euro per volwassene en vijf euro per kind tot 11 jaar. De rondleidingen worden aangeboden door het agentschap van Natuur en Bos. Meer info kan je vinden op hun website of via het nummer 052342540. De samenkomst voor de wandelingen is steeds aan Driegoten 87 in Hamme.