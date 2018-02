Nieuw kruisbeeld voor vernieuwde Ardoystraat 24 februari 2018

02u49 0 Hamme De wegenwerken in de Ardoystraat zijn achter de rug. Tijdens de officiële opening werd ook een nieuw kruisbeeld onthuld.

In de Ardoystraat werd de afgelopen maanden naarstig gewerkt aan de aanleg van een nieuw fietspad. De werken werden enkele weken vroeger afgerond dan voorzien en dat was een reden om te feesten. De Ardoystraat werd officieel ingewandeld en van de gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om het nieuwe kruisbeeld te onthullen op de hoek van de Kruisbeeldstraat met de Ardoystraat.





De Ardoystraat, die de verbinding vormt tussen het centrum van Hamme en de gewestweg N446, had nood aan een degelijk fietspad voor het vele fietsverkeer dat de baan dagelijks te slikken heeft. Aan het kruispunt waar het kruisbeeld onthuld werd, werd een nieuw, verhoogd fietspad aangelegd. "Het autoverkeer dat over het kruispunt moet, wordt op die manier afgeremd. Bovendien hebben nu ook de fietsers een duidelijk afgebakend fietspad", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V). (KDBB)