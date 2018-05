Nico Van Herreweghe: "Chauffeur zijn zit in je" 25 mei 2018

Nico Van Herreweghe uit Hamme werkt bij Gekatrans uit Gent en zit al twintig jaar in het vak. "Elke dag is een nieuw avontuur", zegt hij. "Je weet nooit helemaal waar je terechtkomt. Zo maak je veel dingen mee, soms eens minder leuk maar andere dan weer fantastisch. Net daarom hou ik van deze job, door de verrassingen. Je ontdekt nieuwe streken, je bent altijd onder de mensen en leert altijd anderen kennen." Van Herreweghe is ervan overtuigd dat je niet kan leren om een goede vrachtwagenchauffeur te zijn. "Je moet het in je hebben", zegt hij. "Dat kan je niet worden. Na al die jaren zit ik nog even graag achter het stuur. Ik zie dit zelfs eerder als een hobby. Dit is mijn leven." Al is er in al die jaren heel wat veranderd op de baan. "Veiligheid staat voor mij altijd voorop. Ik probeer vooruit te denken en verkeerssituaties zo goed mogelijk in te schatten. Dat is een grote verantwoordelijkheid als vrachtwagenchauffeur en dat draag ik hoog in het vaandel." (DND)