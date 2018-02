Neos organiseert voordracht voor grootouders 15 februari 2018

Neos Hamme organiseert deze middag een voordracht 'Grootouder zijn is niet altijd gemakkelijk'. Sommige grootouders hebben kleinkinderen van gescheiden ouders zodat de kleinkinderen in twee huizen wonen. Dat brengt voor grootouders extra zorgen en nieuwe vragen. Sofie De Schinckel geeft deze middag om 14.30 uur meer uitleg in zaal Durmedroom aan het Kaaiplein in Hamme. Info bij voorzitter Roland Vercammen: 052/470.146. (KDBB)