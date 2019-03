Natuurpunt haalt gigantische afvalberg op bij zwerfvuilactie Koen Baten

23 maart 2019

17u26 0 Hamme Natuurpunt en de jagers hebben in Moerzeke deze morgen een gigantische vuilnishoop bijeen gebracht aan de gespoelde put. Een dertigtal vrijwilligers hebben zich ingezet om het afval in Moerzeke op te ruimen dat er massaal gedumpt wordt in de bossen. “Dit jaar is de hoop echt heel hoog, wat wel een teleurstelling is", zegt ondervoorzitter Georges De Troyer van Natuurpunt.

Natuurpunt en de jagers ruimen twee maal per jaar de omgeving in Moerzeke op, en verzamelen elke keer heel wat afval, maar vandaag was de afvalhoop echt gigantisch. “Eind vorig jaar viel het goed mee, maar op die paar maanden tijd is er veel gedumpt blijkbaar", zegt een ontgoochelde Georges. “Het is hier een bijzonder verlaten en uitgestrekt gebied, en wij zullen er blijven op werken, maar het is moeilijk om altijd te controleren", klinkt het.

De gemeente zet ook heel erg in op zwerfvuil en steunen ook Natuurpunt in de acties. “Wij hopen dat de mensen echt gaan beseffen dat dit niet meer thuis hoort in de natuur en dat ze gewoon naar het containerpark kunnen stappen, wat echt niet duur is", besluit Georges.