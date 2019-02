Na verwoestende brand in vislokaal gespoelde put komt gemeente tussen Koen Baten

23 februari 2019

11u42 0 Hamme Het gemeentebestuur van Hamme zal na de zware brand op 26 januari 2019 het lokaal aan de gespoelde put in Moerzeke volledig opnieuw opbouwen. Op dit moment is de gemeente prijzen aan het opvragen om een tijdelijke container te plaatsen zodat ze hun activiteiten kunnen verder zetten.

De brand aan de cafetaria ontstond zaterdagavond op 26 januari kort voor 23.00 uur. Een toevallige passant merkte het vuur toen op, maar het lokaal was toen al volledig verloren. De brandweer kon het vuur wel nog beperken en er voor zorgen dat het pompgemaal niet mee in vlammen opging. Vlak na de brand werd even gedacht aan kwaad opzet, maar volgens politie en brandweer zijn hier geen aanwijzingen voor.

De gemeente wil nu iets doen voor de visclub en de werking er van. “De club heeft 380 jaarabonnementen en 1100 dagvergunningen om te vissen, wat heel veel is", zegt schepen Luk De Mey. “Wij willen de club nu al tijdelijk helpen en zullen in de toekomst ook het lokaal opnieuw heropbouwen. Hierbij zullen we ook een nieuwe en betere toilet voorzien", aldus de schepen.