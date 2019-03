Na tien jaar onderhandelen: Natuurpunt koopt 20 hectare extra bos aan in Scheldevallei waardoor natuurgebied in grootte verdubbelt Koen Baten

11u04 2 Hamme Natuurpunt Waasland, kern Hamme, heeft vorige week een nieuw stuk bos aangekocht van maar liefst twintig hectare. Het bos bevindt zich in de Scheldevallei in Moerzeke, waar Natuurpunt al heel wat bossen bezit. De aankoop is een verdubbeling van het aantal hectaren die ze al in hun bezit hadden. “Met deze aankoop kunnen we 40 hectare bos aan elkaar sluiten en er iets mooi van maken in de toekomst", zegt voorzitter Frans Verschelden.

De aankoop van het bos was een werk van lange adem. Natuurpunt nam het gebied over van een familie uit Hamme waar ze bijzonder lang mee onderhandeld hebben. “Tien jaar lang zijn er gesprekken geweest om het stuk bos over te nemen, en uiteindelijk heeft de familie toegezegd", klinkt het. Het stuk grond bevat vooral populieren, maar in de toekomst moeten deze plaats ruimen voor andere boomsoorten. “Deze soorten zijn niet duurzaam en zorgen bovendien ook niet voor biodiversiteit", klinkt het. “Van zodra ze klaar zijn om gekapt te worden, zullen we deze bomen verwijderen en nieuwe aanplanten om het gebied levendiger te maken.”

De bedoeling is om meer loofbossen aan te planten in plaats van de populieren. Het gaat hier dan om soorten als meidoorn, spaanse aak, zwarte els, lijsterbes enzovoort. “Het is een werk van lange adem en zal de komende jaren uitgevoerd worden. De nieuw aangeplante bomen zullen voor een veel rijker gebied zorgen", aldus Verschelden. In totaal zullen er meer dan 5.000 nieuwe bomen komen. De laatste weken werden al verschillende bomen aangeplant met het oog op de toekomst.

De aankoop van de twintig nieuwe hectare bos zorgt ook voor heel wat andere mogelijkheden. “Het is een heel mooi stuk natuur, dat nu aansluitend is. Het is hier prachtig om te wandelen, we maken er dan ook zo snel mogelijk werk van om de plek in te richten als wandelgebied”, zegt Verschelden. “Dit moet natuurlijk wel gebeuren met het nodige respect voor de talrijke dieren die hier aanwezig zijn. Ook de heraanleg moet mondjesmaat gebeuren zodat we de dieren niet verjagen van deze prachtige plek.”

Bij het aanplanten van de bomen en bossen krijgt Natuurpunt heel wat steun. “Het gaat onder meer over scholen, servicegroepen, organisaties, enzovoort. Elke hulp is meer dan welkom en ontvangen we met open armen", besluit Frans.