N-VA vraagt plan voor huisvuilophaling 26 mei 2018

Oppositiepartij N-VA vraagt om een plan op te maken om te vermijden dat afvalzakken dagenlang op straat blijven staan. De vraag kwam er naar aanleiding van de stakingen bij afvalintercommunale Verko de voorbije maand. "Tijdens de recente stakingen bij Verko werden de normale ophaalrondes van huisvuil en GFT-afval verstoord. Sommige rondes werden zelfs niet uitgevoerd. Met als gevolg dat het huisvuil meerdere dagen in de straten bleef staan", kaartte François Van den Broeck (N-VA) het probleem aan. Hij vroeg of de gemeente de huisvuilophaling dan kan waarborgen en zijn verantwoordelijkheid kan opnemen. De bevoegde schepen antwoordde dat de gemeente niet zomaar huisvuil kan beginnen ophalen. "Een warrig antwoord. Daarom vragen we om een plan op te stellen om deze situatie in de toekomst te vermijden", aldus Van den Broeck. (KDBB)