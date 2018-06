N-VA trekt met dertien nieuwkomers naar verkiezingen 25 juni 2018

Huidige gemeenteraadsleden Jan De Graef en An Geerinck trekken samen de lijst van N-VA Hamme. Voormalig VU'er Ludo De Clercq duwt de lijst. Onder de nieuwe kandidaten is vooral Jo Laureys een naam die eruit springt. De 47-jarige ondernemer werd eerder deze maand aangesteld als voorzitter van voetbalclub Vigor Wuitens Hamme. Zes jaar geleden kwam hij nog op voor Open Vld in de gemeente. "Ik heb het gevoel dat mijn gedachtegoed meer aansluit bij dat van N-VA", motiveert Laureys zijn overstap. Verder is ook Mathilde Waegeman een opvallende nieuwkomer. Zij is pas twintig jaar oud en waagt nu al de stap naar de politiek. Van de 27 kandidaten op de lijst zijn er in totaal dertien nieuwkomers, ook Kim Claus (24) van Macarons&More is één van die dertien. (KDBB)