N-VA met twee schepenen de eerste keer in bestuur in Hamme Koen Baten

07 december 2018

Jan De Graef en Lotte Peeters zijn voor N-VA de eerste kandidaten die mee mogen besturen in Hamme. De partij kwam er nog nooit aan zet sinds de Volksunie van vroeger nu meer dan 40 jaar geleden. Voor beide schepenen is het kans die ze met beide handen willen grijpen. Lotte wordt onder meer schepen van Jeugd en cultuur, terwijl Jan meer instaat voor Ruimtelijke Ordening en Dierenwelzijn. “Wij hebben zeer mooie mandaten gekregen en zullen absoluut onze uiterste best doen om hier iets van te maken”, zeggen Lotte en Jan. “Wij hebben zeer constructief onderhandeld met de andere bestuurspartijen en zijn klaar om hier samen een mooi verhaal van te maken. Het eerste jaar gaan we natuurlijk vooral kijken wat er is en wat de voorgangers gedaan hebben, en dan kunnen wij verder bouwen en beslissen", klinkt het.